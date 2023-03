Japan Expo Sud 2023 : Retour sur une édition très décevante

En attendant la Japan Expo de Paris qui prendra place comme d’habitude au Parc des Expositions à Villepinte, sa version sud prenait place du 24 au 26 février dernier au Parc Chanot à Marseille. Cette édition se devait de faire beaucoup mieux que la précédente, qui était encore dans un contexte covid à ce moment là. Et on vous le donne en mille, cette Japan Expo Sud version 2023 est infiniment loin des précédentes niveau qualité, explosant par ailleurs le nombre de visiteurs (46.469 visiteurs contre 39.000 l’année dernière).

Organisation et programmation qui ne donne pas assez envie

L’organisation est un véritable fléau connu de la convention depuis de nombreuses années. Et ce fût encore le cas sur cette édition 2023. Entre un premier hall qui ne sert globalement à rien, en passant par de vrais cafouillages du staff qui est parfois lui-même dépassé par les événements devant la masse de foule, on ne peut pas dire que cela ait été si bien géré. Si le fait de ne proposer qu’une billetterie en ligne pour réguler le flux de visiteurs nous a paru judicieux, le reste était une nouvelle fois au ras des pâquerettes. Un peu comme le système d’invitation proposé pour les professionnels valable un seul jour. Nous avons donc été forcés de demander à l’accueil deux autres invitations, afin de pouvoir voir certaines programmations pas forcement de la partie le jour même (le concours de cosplay, par exemple…).

Voilà une organisation assez obscure qui ne nous a pas vraiment mis dans une humeur pimpante, comme la programmation proposée. Outre des expositions peu intéressantes qui prenaient tout une place pour rien dans le hall 2, il y avait à minima quelques animations agréables sur scène. Si l’on se concentre principalement sur la scène Ichigo au premier abord, nous pouvions y retrouver quelques artistes musicaux orientés J-Pop et RNB avec respectivement Mion et Illu Grace. Pour le reste, il y avait également une conférence sympathique avec Brigitte Lecordier, Philippe Ariotti et un certain Chikashi Kubota, notamment directeur de l’animation sur le film Dragon Ball Super: Super Hero.

L’occasion pour eux d’aborder en long en large et en travers les différents personnages de Dragon Ball que nos deux personnalités ont pu doubler, avec quelques anecdotes assez sympathiques de Chikashi Kubota. En dehors de ça il n’y a rien eu d’extraordinaire, si ce n’est quelques autres conférences assez intéressantes sur l’autre scène Sakura ornée de démonstrations de dioramas de figurines, blind test, showcase ou simples conférences avec divers vidéastes (Ed le Fou, Sora, Rayton…). Les remises de prix pour les concours de cosplay étaient aussi sur cette scène là, histoire de clôturer les journées de convention en bonne et due forme (sauf le vendredi, où le cosplay show n’a pas eu lieu pour d’obscures raisons).

Vous l’aurez compris, outre quelques personnalités que l’on voit à presque toutes les conventions, et exceptés certains artistes japonais, ce n’était pas vraiment la folie cette année. Il manque une fois encore des invités marquants en somme, et c’est le gros problème de cette Japan Expo Sud. De plus, la disposition était exactement la même que l’année passée sur les halls et les stands, avec encore moins de choses. Par conséquent, on y retrouvait tous les stands vendant figurines, t-shirts, goodies, bracelets, mangas, DVD etc… De plus, il y avait aussi un côté pour les petits créateurs vendant la même chose, et ce sera tout.

Bien évidemment, une section pour les initiations aux différents arts martiaux était présente, mais on en revient à un point effarant : l’agencement des halls 2 et 3 était une vaste blague. Le contenu proposé est encore plus famélique que les précédentes années, et les visiteurs pouvaient aisément en faire le tour en un seul jour voire quelques heures seulement. On est bien loin des autres années de la Japan Expo Sud disposant d’invités prestigieux, et surtout de stands plus intéressants. Pour tomber dans la facilité, la convention continue à nous servir la même soupe froide, ce qui commence à faire grincer des dents certains habitués du festival, dont les cosplayeurs même.

La partie jeu vidéo à la trappe (au moins, il y a du Cosplay)

Dans les autres coups de gueule de ce salon, ce sera inévitablement l’absence (trop) prononcée du côté jeu vidéo. Pourtant bien présent en 2022, avec quelques stands rétrogaming ou avec de petits jeux indépendants voire des bornes de jeu à la pelle, il n’y a rien eu de tout ça cette année. Les visiteurs devaient ainsi composer avec la Game Academy notamment, une école de concepteurs de jeux vidéo qui proposaient quelques petites créations jouables. Un stand VR était bien là en partenariat avec le studio Iconik, connu pour le très plaisant King Pong, qui était bien jouable sur cette convention.

C’est tout ce qu’il y avait à se mettre sous la dent. Autant dire que la déception est de taille, surtout quand on sait que la grande Japan Expo de Paris s’efforce très souvent de proposer une belle variété de titres jouables , avec parfois des exclusivités attrayantes. Bien entendu, nous sommes bien conscients que sur une convention de moindre envergure comme la Japan Expo Sud ce ne sera jamais possible; Toutefois, un gros effort sur le côté jeux vidéo comme les années passées aurait été appréciable. Au lieu de ça il ne se passe rien, et on est même à se demander si la partie jeux vidéo ne serait pas annihilée sur les prochaines Japan Expo Sud. C’est alarmant, surtout quand on sait que le jeu vidéo a une place relativement importante au Japon, et n’est ici pas représentée à sa juste valeur.

Toutefois, et il est parfois bien de noter les points »positifs », le cosplay fût au moins omniprésent sur la convention. Les WCS (World Cosplay Summit) faisaient acte de présence pour envoyer les gagnants au japon pour participer au concours international où seulement 3 participants se tiraient la bourre sur scène (on aura tout vu sur cette convention…). Également, le concours cosplay venait aussi sauver le dernier jour de la convention, avec quelques belles créations s’exhibant sur scène (du Seigneur des Anneaux, League of Legends, en passant par Diablo III voire Hadès, rien que ça !). En bref, ce point là a réussi à nous faire oublier un temps cette Japan Expo Sud 2023, anecdotique.

Plus les années passent, plus la Japan Expo Sud baisse en qualité. En atteste cette édition 2023, qui reste sur une même base que les années précédentes, mais en faisant pire. Il y a de moins en moins de stands, de plus en plus de vide dans les halls, et des invités pas vraiment prestigieux à quelques exceptions près. Quelques animations comme la K-pop même si elles sont bienvenues, n’ont pas vraiment de rapport avec le Japon qu’on se le dise, et l’organisation est quant à elle, chaotique. On espère un sursaut d’ici la Japan Expo Sud 2024. D’ailleurs, on espère que cette convention écoute attentivement les retours des visiteurs, des professionnels mais aussi des exposants, afin d’améliorer l’expérience de ce festival. Car ce dernier se ternis un peu plus, notamment sur le prix des billets, qui a considérablement augmenté sans pour autant que la qualité s’améliore… Mais qu’on se le dise, étant donné que cette édition a mieux fait que l’année passée, il y a peu de chances pour que les choses bougent.