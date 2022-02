Jak & Daxter : La série devrait être adaptée à la TV ou au cinéma par le réalisateur du film Uncharted

Sony ne manque pas d’ambitions lorsqu’il s’agit de porter ses licences à la télévision ou au cinéma, et visiblement, les jeux estampillés Naughty Dog donnent des idées pour fournir toujours plus d’adaptations. Entre la série The Last of Us et le film Uncharted, qui arrivera dans les salles la semaines prochaines, il ne manquait finalement plus que Jak & Daxter pour compléter le trio de licences chères au cœur du studio. Et justement, le réalisateur du long-métrage sur Nathan Drake semble être en train de nous préparer quelque chose de ce côté.

Une autre adaptation étrange à surveiller

Interviewé chez Digital Trends lors de la promotion de son film Uncharted, Ruben Fleischer a confirmé sans détour que oui, il travaillait bien sur une adaptation de Jak & Daxter :

« Je travaille actuellement sur Jak & Daxter, une version de cette licence, pour PlayStation, qui serait vraiment cool d d’aboutir à quelque chose. »

S’il ne donne pas plus de détails, il est amusant de relier cela à une autre interview récente de Tom Holland, qui incarne Nathan Drake dans le film Uncharted du même réalisateur. Durant un échange avec Gamespot, l’acteur avait exprimé, avec humour, son intérêt un peu fantasque pour un film sur Jak & Daxter :

« J’aimerais faire un film Jak & Daxter, où je jouerais Jak, mais je le ferais chez A24, donc ça serait vraiment bizarre et sombre. »

Une déclaration qui est évidemment à prendre au second degré étant donné que A24 (une société de production indépendante derrière des films comme Midsommar ou le récent The Green Knight) n’est certainement pas prête de collaborer avec Sony Pictures dès demain (désolé Tom).

Mais entre cette boutade et le réel projet qui est en train de se tramer avec Ruben Fleischer, on ne serait pas trop étonné de voir les choses se concrétiser d’ici quelques mois, peut-être avec Tom Holland à l’affiche, qui sait.