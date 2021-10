Into the Pit fait les présentations avec une bande-annonce de gameplay

Annoncé lors de la Gamescom 2021, Into the Pit s’apprête déjà à sortir. Attendu pour la semaine prochaine, le titre développé par Nullpointer Games vient de publier une longue bande-annonce permettant d’avoir une vue d’ensemble des mécaniques de gameplay. Le roguelite FPS nous montre ainsi ses subtilités et fait grimper un peu la sauce pour sa sortie.

Un FPS retro nerveux

Repéré par Humble Games qui s’occupe de l’édition et soutenu par l’initiative indé de Xbox, Into the Pit est un jeu de tir à la première personne mélange à du roguelite. Derrière son style rétro se cache ainsi un FPS nerveux où l’on sera plongé dans un univers où il faudra venir à bout de forces démoniaques tout en essayant d’en savoir plus sur la disposition de Luridia, notre cousine.

La composante roguelite forcément évidemment le joueur à recommencer encore et encore pour trouver le meilleur cheminement et réussir à venir à bout des nombreux ennemis. Le jeu propose des donjons générés procéduralement, obligeant à toujours mieux appréhender les approches, sachant qu’à chaque nouvel essai, vous pourrez garder vos améliorations de façon permanente.

La sortie de Into the Pit est prévue ce 19 octobre 2021 sur PC et Xbox One. Bonne nouvelle, il est directement inclus dans le Game Pass.