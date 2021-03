Inspector Waffles est disponible sur PC et annonce une version Switch

Inspector Waffles, le jeu d’aventure en point’n click, vient tout juste de sortir sur PC. A l’occasion de notre AG French Direct, il annonce également un portage sur Nintendo Switch.

Le chat mène l’enquête

Développé par le studio Goloso Games, Inspector Waffles est un point’n click retro qui vous place dans la peau de Waffles, un chat inspecteur qui va devoir enquêter sur une mystérieuse affaire de meurtre.

Le titre vous propose de résoudre un tas d’énigmes dans la ville de Cat Town avec un rendu en pixel art. Il sera accompagné de son assistant Spotty, un chien policier renifleur, pour l’aider dans cette affaire qui ne manque pas d’humour d’ailleurs.

Inspector Waffles est d’ores et déjà disponible sur PC via Steam et GOG. Et surprise, il arrivera également sur Switch cette année sans plus de précision. Notre sortira de la version PC sortira d’ailleurs très bientôt.