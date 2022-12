Indiana Jones : Le jeu de MachineGames promet un mélange des genres unique

Indiana Jones va bientôt refaire parler de lui au cinéma avec un quatri… pardon, un cinquième film en 2023, ce qui pourrait être le moment idéal pour Bethesda de ressortir de son chapeau le jeu développé par MachineGames. Starfield occupe l’essentiel du temps de Bethesda en ce moment, mais Todd Howard sait qu’il doit continuer à teaser ce mystérieux projet qui n’a pour le moment montré qu’une micro-teaser, et dont le développement est loin d’être terminé.

Bien plus qu’un Uncharted-like ?

Interviewé chez Lex Fridman (relayé par VGC) à propos du genre de cet Indiana Jones, Todd Howard n’a pas voulu trop en dire mais a tout de même déclaré que le jeu serait un « mash-up » de genres, un titre unique qui proposera beaucoup de choses différentes. Il définit ensuite ce jeu comme étant une « ultime lettre d’amour à Indiana Jones », et indique que MachineGames est le studio parfait pour ce projet, tant pour son expertise du gameplay que du storytelling.

Si l’on devait imaginer un jeu Indiana Jones, on aura aujourd’hui du mal à l’écarter du moule d’Uncharted, tant les deux licences se ressemblent. On ignore quels genres le titre pourraient explorer en plus du traditionnel jeu d’action et d’aventure, mais avec MachinesGames aux commandes, qui s’est illustré sur la série Wolfenstein, on peut déjà s’attendre à ce que la partie « shooter », s’il y en a une, soit sans doute réussie.

Toujours pas de date de sortie pour cet Indiana Jones, qui devrait logiquement arriver sur PC et Xbox Series, et peut-être d’autres plateformes.