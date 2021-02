Le studio de jeux mobiles international IGG signe une année record en 2020

IGG, la société de jeux à l’origine des célèbres Castle Clash et Lords Mobile, annonce des performances records en 2020 pour ses best-sellers : Lords Mobile et Dress Up! Time Princess. Des performances 2020 boostées par le contexte international qui permet au studio de premier plan de parier sur l’avenir et de proposer prochainement de nouveaux contenus.

Lords Mobile

Ce jeu incontournable a trouvé une place de choix dans le smartphone de plus de 340 millions de joueurs dans le monde (dont plus de 12 millions pour la version française) et s’est hissé dans le top 3 des jeux mobiles les plus rentables en janvier 2021. Les joueurs, plus engagés que jamais, ont bénéficié de mises à jour régulières proposant un contenu toujours plus stimulant et innovant.

Le jeu, qui fêtera ses 5 ans à la fin du mois, sera célébré via une série d’événements qui promettent de nombreuses surprises et récompenses pour tous ses joueurs, dont le studio annoncera le programme très prochainement.

Dress Up! Time Princess

Sorti début novembre 2020 sur le marché français à destination d’un public plus féminin (mais pas uniquement), le jeu a déjà été téléchargé près de 5 millions de fois dans le monde. Les excellentes notes et commentaires des utilisateurs sur le Google Play Store (4.8/5) ont permis au jeu d’atteindre rapidement le top 10 des jeux mobiles les plus téléchargés en France en janvier 2021.

Les équipes d’IGG, toutes en télétravail en 2020 pour contenir la pandémie, ont mis les bouchées doubles pour contenter les joueurs contraints de rester chez eux au vu du contexte et des confinements autour du globe. Afin de remercier toutes les équipes de leurs performances incroyables malgré les circonstances, chaque employé recevra un bonus de de près de 700€ sur son salaire du mois de février.

IGG, une succès story

IGG, dont la société mère est située à Singapour, est un éditeur bien connu des joueurs de jeux mobiles en France, puisqu’on leur doit de gros succès comme Lords Mobile ou Castle Clash. Le studio, qui possède des antennes locales partout dans le monde, rassemble des joueurs de plus de 200 pays et possède une base de 720 millions d’abonnés actifs. Fort de son succès dans les jeux en ligne depuis 2006 (sur navigateur web), l’entreprise modifie sa stratégie dès 2013 pour s’imposer sur le marché des jeux mobiles.

Au fil des ans, IGG a ainsi développé une très large gamme de jeux, accessibles en 23 langues et pour tous types de profils. Avec un esprit d’entreprise qu’on pourrait résumer par « Innovators at Work, Gamers at Heart », IGG a à cœur de créer des jeux de qualité et distrayants, qui résistent à l’effet de mode et à l’épreuve du temps, au sein des communautés de joueurs.