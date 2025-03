How 2 Escape: Lost Submarine annoncé pour 2025 sur PC et consoles par Breakfirst Games et Maximum Entertainment

Réussirez-vous à empêcher une nouvelle guerre mondiale ?

Dans la continuité de l’expérience de jeu proposée il y a deux ans, cette « suite » nous invitera à suivre l’histoire d’Haurée et Leroy, des officiers et excellents stratèges devant interagir et communiquer intelligemment et efficacement entre eux afin d’éviter qu’une nouvelle guerre mondiale n’éclate. Pour les aider à aller au bout de leur mission, nous devrons résoudre des puzzles divers et variés qui deviendront de plus en plus retors au fur et à mesure de la partie.

Concrètement, un joueur ou une joueuse aura la possibilité de se rendre sur le terrain, ce qui l’amènera notamment à évoluer à l’intérieur d’un sous-marin, tandis que son ou sa partenaire devra l’épauler à distance, en recueillant les informations supplémentaires nécessaires à leur progression par l’intermédiaire d’une application compagnon gratuite à télécharger sur un smartphone. Vous l’aurez compris, bien qu’il s’agisse d’un titre coopératif, une seule version de ce dernier sera donc nécessaire pour en profiter.

Rendez-vous dans les prochains mois pour découvrir How 2 Escape: Lost Submarine sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.