Accueil » Actualités » Le jeu d’aventure Horse Tales – La Vallée d’Émeraude se date et ouvre ses précommandes

On connait Microids pour ces adaptations de bandes-dessinées célèbres comme avec le prochain Astérix & Obélix XXXL : Le Bélier d’Hibernie ou encore Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon, qui s’adressent à un très large public, mais l’éditeur français a récemment diversifié son catalogue avec des titres à destination d’un public plus jeune. Dans cette catégorie, on retrouve Horse Tales – La Vallée d’Émeraude, qui a récemment présenté un nouvel extrait de gameplay.

Où précommander Horse Tales – La Vallée d’Émeraude ?

Horse Tales – La Vallée d’Émeraude nous permettra d’incarner un personnage qui souhaite retrouver son domaine familial et le rendre encore plus beau qu’avant. Un grand monde ouvert nous est promis, avec des tas de personnages à croiser avec qui on pourra se lier d’amitié.

Mais vous vous en doutez à la vue du titre du jeu, cette expérience sera surtout centrée sur les chevaux. Il sera possible d’en prendre soin en les apprivoisant et en apprenant à les connaitre, puisque chaque cheval aura son petit caractère.

Comme presque tous les jeux Microids, ce Horse Tales – La Vallée d’Émeraude aura droit à son édition physique limitée déjà disponible en précommande chez Amazon, qui comprendra :

Le jeu

3 cartes postales

Un patch brodé

Une planche de stickers

Du contenu in-game : 3 harnachements de Chevalier Une race en plus, le Irish Cob 3 tenues exclusives Une coiffure unique pour votre avatar



L’éditeur nous apprend dans le même temps que Horse Tales – La Vallée d’Émeraude sortira le 3 novembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.