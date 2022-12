Horizon Forbidden West : Un DLC nommé Burning Shores pourrait bientôt être annoncé

Ce n’est pas un secret, Horizon Forbidden West devrait bien recevoir un jour ou l’autre un DLC à l’image du premier épisode, qui avait eu droit à The Frozen Wilds. Le jeu de Guerrilla pourrait tout à fait profiter des Game Awards pour nous en toucher deux mots et une nouvelle rumeur vient renforcer cette hypothèse avec deux insiders qui prennent la parole à ce sujet, The Snitch et Tom Henderson. Deux personnes qui se trompent rarement donc, même s’il conviendra de mettre toutes les informations qui suivent au conditionnel.

Direction Las Vegas ?

Si vous n’avez pas encore désinstallé Twitter pour aller sur Mastodon, vous connaissez peut-être The Snitch, un insider adepte d’énigmes qui n’hésite pas communiquer les informations en sa possession sous la forme de tweets cryptiques. Le dernier tweet en date de l’intéressé nous montre une carte de la côte ouest des Etats-Unis, entre Las Vegas, Los Angeles et San Francisco. Difficile de savoir à quoi cela fait vraiment référence, jusqu’à ce que Tom Henderson nous en dise plus sur Insider Gaming.

Selon lui, cette image fait référence à un DLC de Horizon Forbidden West qui pourrait être nommé Burning Shores, un nom déjà entendu dans le jeu de base, qui fait écho à des décors trouvés en dehors de la map jouable du deuxième épisode, avec des indices qui pourraient faire penser à des endroits situés non-loin de Las Vegas, comme le Memorial Bridge.

Henderson ajoute que selon ses sources, ce DLC pourrait sortir dans le courant du mois d’avril 2023, ce qui laisse penser qu’une annonce pourrait intervenir lors de l’émission de Geoff Keighley. Réponse dans quelques jours.

Horizon Forbidden West est disponible sur PS4 et PS5. Vous pouvez également consulter notre guide complet afin d’en savoir plus sur le jeu.