Horizon Forbidden West s’offre une jolie cinématique, et Horizon Zero Dawn fête ses 20 millions de ventes

Quand on vous disait hier que Horizon Forbidden West faisait parler de lui tous les jours, ce n’était visiblement pas de l’exagération. Le titre revient tout naturellement sur le devant de la scène aujourd’hui afin de nous rappeler que ça y est, il ne reste plus qu’une semaine avant sa sortie, et il le fait de la plus belle des manières grâce à une superbe cinématique en compagnie d’Aloy.

5 ans plus tard, 20 millions de ventes pour le premier opus

Cette cinématique n’a d’autres buts que de faire monter la hype et de s’afficher en publicité un peu partout, mais les fans de la série seront tout de même certainement contents du spectacle visuel, tant cette courte vidéo est réussie.

Dans le même temps, Guerrilla Games est venu remercier la communauté via un post sur le PlayStation Blog, en affirmant que Horizon Zero Dawn affichait maintenant 20 millions de ventes depuis son lancement, en prenant en compte les copies PS4 et PC, avec 1 milliard d’heures jouées au compteur. Un succès que le studio espère sans doute réitérer avec le second épisode.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Vous pourrez retrouver notre test du jeu ainsi que de nombreux guides très prochainement sur le site.