Honkai Star Rail dépasse les 20 millions de téléchargements

Honkai Star Rail aurait donc attiré plus de 20 millions de personnes si l’on en croit les chiffres avancés le studio, soit tout en sachant que ce titre devrait augmenter étant donné qu’il avait enregistré plus de 30 millions de préinscriptions, selon l’analyste Daniel Ahmad.

Honkai: Star Rail has already surpassed 20 million downloads, just 1 day after its release.

This is the latest title from Genshin Impact developer miHoYo for those unaware.https://t.co/L6piWjrigY pic.twitter.com/jkytwNbVbS

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 28, 2023