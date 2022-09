Hollow Knight Silksong : C’est confirmé, le jeu sera aussi disponible sur PS4 et PS5

On ne s’attendait pas forcément à attendre parler de Hollow Knight Silksong en plein Tokyo Game Show, mais on prend quand même, tant le jeu est si rare sur la scène médiatique. Mais désolé de vous l’apprendre, cette fois, pas de nouveau trailer à admirer, mais une simple annonce qui ravira celles et ceux qui possèdent une console PlayStation, puisque le jeu de la Team Cherry arrivera aussi sur PS4 et PS5.

Une annonce éclair, et il repart

Sharpen your needles – confirming Hollow Knight: Silksong is coming to PS5 and PS4 pic.twitter.com/poIclQDfvr — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2022

On savait que Hollow Knight Silksong sortirait sur PC, Nintendo Switch et les consoles Xbox, avec même une disponibilité immédiate sur le Xbox Game Pass, mais on se demandait si le jeu allait faire l’impasse totale sur les consoles PlayStation.

Il a donc suffi d’un seul petit tweet de PlayStation pour confirmer que les versions PS4 et PS5 de Hollow Knight Silksong existent bel et bien. Un tweet et c’est tout, pas plus d’informations sur le jeu et certainement pas d’images à nous montrer ni de vidéos, il ne faudrait pas forcer voyons.

Et vous vous en doutez, encore moins de date de sortie. On sait maintenant que Hollow Knight Silksong sortira sur les consoles PlayStation, quelque part en 2023, mais c’est tout.