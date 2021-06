Hokko Life : Un Animal Crossing-like sur PC, notre avis vidéo

Après vous avoir présenté Cozy Grove il y a quelques semaines, c’est au tour de Hokko Life de faire son entrée dans notre chronique hebdomadaire Indie Story. Développé par Wonderscope, le titre s’inspire très largement du gros mastodonte qu’est la licence Animal Crossing.

Après vous être assoupi dans un train, vous vous retrouverez dans la ville inconnue de Hokko. Vous allez devoir mettre la main à la pâte pour mériter votre place et aider les différents personnages non-joueurs qui peupleront l’endroit. Proposant des mécaniques de craft bien pensées, il faudra récupérer un tas de ressources et reconstruire cette ville à votre image. Laissez libre court à votre imagination et faites prospérer à nouveau la ville.

Hokko Life est disponible dès maintenant en accès anticipé sur Steam. Il sortira plus tard sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch lors de sa sortie définitive.