Hogwarts Legacy : Un teaser de quelques secondes pour faire grimper la pression jusqu’au State of Play

Après des mois de silence, Hogwarts Legacy va enfin avoir droit à sa grande présentation de gameplay à l’occasion d’un State of Play spécial, qui lui est uniquement consacré, chose inédite pour un jeu qui n’est pas exclusif aux plateformes PlayStation. Mais avant de découvrir ces 14 minutes de gameplay prévues au programme, Warner Bros Games fait un peu plus monter les attentes avec quelques toutes petites secondes de gameplay, pour mieux teaser ce qui nous attend demain.

Two more days! We can't wait to finally show you the magic we've been creating in Hogwarts Legacy.

Thursday, March 17 PlayStation State of Play

March 15, 2022