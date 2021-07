Hogwarts Legacy : Tout savoir de l’action RPG Harry Potter en 6 minutes

Après avoir fuité il y a quelques années, le RPG Harry Potter a été confirmé en 2020. Appelé Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard, il s’agit d’un jeu de rôle tourné vers l’action qui nous permettra de retourner à Poudlard bien des années avant la série littéraire que l’on connait. Si vous souhaitez tout connaître du jeu, on vous invite à consulter cette vidéo, qui résume tout ce qu’il faut savoir sur ce futur jeu Harry Potter.

Pour l’instant, Hogwarts Legacy est prévu pour 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Suite à son report, on attendra confirmation pour les plateformes.