Hogwarts Legacy : L’utilisation de la magie noire pourrait bien être de la partie

Le RPG en monde Hogwarts Legacy proposera au joueur d’incarner un sorcier ou une sorcière dans le célèbre univers des romans et films Harry Potter. Contrairement aux aventures du jeune homme, il nous sera possible d’être un peu plus libre sur notre façon de vivre notre scolarité à Poudlard, et pourquoi pas devenir un vil personnage.

Avada Kedavra ?

Depuis son report pour 2022, Hogwarts Legacy ne donne presque pas de nouvelles et encore moins sur le contenu du jeu. Grâce à une interaction (supprimée par la suite) sur Twitter la semaine dernière entre un fan et le scénariste principal du jeu, DC Allen, nous pourrions bien avoir un indice sur l’utilisation de la magie noire dans jeu. En effet, bien que présente dans les romans de J.K. Rowling, la magie noire était décrite comme officiellement illégale dans le monde des sorciers. Ainsi, en incarnant un élève de Poudlard dans ce prequel, la logique voudrait que ce soit également le cas, mais si l’on en croit les paroles de DC Allen, il sera apparemment possible d’en faire usage.

La question du fan était de savoir s’il sera possible de tuer d’autres personnes dans le jeu. Ce à quoi l’auteur a répondu :

« Il n’est pas interdit de tuer dans les jeux PEGI 16 ? Je le vois comme quand tu tues des méchants dans Horizon Zero Dawn, seulement ce n’est pas sanglant. Je ne pense pas que je puisse répondre à ta question directement mais dans le trailer tu peux voir qu’il y a beaucoup de forces du mal qui sont présentes dans le monde des sorciers ». (via comicbook)

Hogwarts Legacy est attendu par de très nombreux fans et on espère qu’il sera à la hauteur en nous proposant donc une liberté dans les approches. On ne pense pas que la magie noire sera enseignée à Poudlard, mais elle pourrait bien s’apprendre via d’autres méthodes moins conventionnelles. En effet, le titre étant PEGI 16, on imagine qu’un certain niveau de violence sera au rendez-vous. Il faudra cependant attendre plus d’informations avant de savoir si l’on pourra lancer des Avada Kedavra sur n’importe qui ou bien si ces arts sombres seront restreints.

Hogwarts Legacy est attendu en 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X|S.