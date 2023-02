Hogwarts Legacy : Impossible d’accéder à l’accès anticipé sur Steam suite à une erreur

Si Hogwarts Legacy ne sort officiellement que le 10 février prochain, les possesseurs de l’Edition Deluxe ont droit à un accès anticipé de trois jours qui leur permet de franchir les portes de Poudlard avant tout le monde. Un joli bonus pour les plus impatients, même les personnes ayant acheté cette édition sur PC via Steam se retrouvent défavorisés face aux personnes jouant sur consoles. L’accès anticipé est disponible sur PS5 et Xbox Series depuis cette nuit à minuit, mais il fallait que les utilisateurs Steam attendent 19 heures aujourd’hui afin de profiter du jeu. Du moins cela, c’était en théorie.

Hi Albert, thanks for reaching out about Hogwarts Legacy! We believe that an error preventing players from playing early access has been corrected, please try fully shutting down the Steam client and opening it again and you should be able to access the game.

— WB Games Support (@WBGamesSupport) February 7, 2023