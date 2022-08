Hogwarts Legacy : Découvrez une cinématique inédite et des détails sur l’éditeur de personnages

Les mois passent, mais Hogwarts Legacy ne semble toujours pas décidé à nous dévoiler sa date de sortie, alors que Warner Bros nous a annoncé qu’il arriverait durant les fêtes de fin d’année. Une période un peu floue, et puisque depuis, le jeu ne s’est montré que par petits bouts, on a pas forcément de quoi être rassuré. Mais l’éditeur continue sa communication au compte-goutte avec une nouvelle cinématique qui a été partagée lors d’une présentation liée à l’outil Autodesk.

Toujours pas de date à se mettre sous la dent

Cette présentation avait pour but de montrer comme les outils Autodesk Maya et MotionBuilder permettent de créer des cinématiques. On y voit alors le protagoniste et une camarade de classe en train d’assister à une séance de maltraitance de la part de sorciers peu scrupuleux.

Plus tard, c’est un aperçu de la personnalisation de notre avatar qui a été montré. On peut simplement voir un des menus de l’éditeur de personnages, avec plusieurs visages et tenues à choisir parmi des avatars présélectionnés. Ce n’est pas grand chose, mais en l’absence de vraie communication de la part de Warner Bros, on fait forcément avec ce que l’on a.

Il y a peu, une fuite concernant l’édition collector du jeu laissait entendre que l’annonce de la date de sortie était plus proche que jamais. On l’espère toujours.

Hogwarts Legacy sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch à la fin de l’année 2022.