Hogwarts Legacy : La sortie du jeu annoncée par la publication d’un artbook ?

On attend tous l’annonce de la sortie officielle du jeu Hogwarts Legacy, prévu pour 2022. L’action RPG open-world dans l’univers d’Harry Potter en fait baver plus d’un, que ce soit les fans ou les néophytes de l’univers. Ça peut se comprendre, un open-world avec des griffons et des balais magiques, ça vous donne envie ? À nous aussi, et un artbook édité par Insight Editions peut nous en apprendre plus sur la sortie du titre.

Il sort d’où cet artbook ?

On s’accroche à un élément assez maigre, et pour faire tout disclaimer, cela n’a rien d’une annonce officielle pour la sortie du jeu. Mais d’après les informations du site The Rowling Library, cet artbook se basant sur l’univers d’Hogwarts Legacy sort le 6 septembre prochain, ce qui pourrait au final nous donner une idée de la date de sortie du jeu vidéo.

La version anglaise de cet artbook se nomme pour l’instant « The Art and Making of Hogwarts Legacy », et il est écrit par Jody Revenson, un des auteurs principaux de Wizarding World. Hogwarts Legacy par ailleurs devait sortir en 2021, mais le jeu a été (évidemment) repoussé à 2022, sans aucune date définie pour le moment.

On espère tout de même que le jeu sortira bel et bien cette année, car il est presque sûr que cet artbook accompagnera la sortie du jeu, ou qu’il sera publié quelques temps après. Néanmoins, on reste tout de même un peu pessimiste. Le titre est tout de même très ambitieux, et on préfère encore qu’il soit repoussé pour être parfait, plutôt qu’il soit injouable à la sortie.

Hogwarts Legacy est prévu normalement pour cette année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.