Hero’s Hour : Le successeur spirituel de la saga Heroes of Might and Magic sortira le 1er mars sur PC

Officialisé et disponible sur la plateforme itch.io depuis l’an dernier, Hero’s Hour, le jeu indépendant souhaitant à la fois rendre hommage et améliorer la formule qui a fait le succès de la licence Heroes of Might and Magic, a dévoilé un nouveau trailer annonçant son arrivée sur PC, via Steam et GOG, le 1er mars prochain contre la somme de 14,99€.

Stratégie et pixel art au programme

Entièrement conçu par le développeur danois Benjamin « ThingOnItsOwn » Hauer et édité par Goblinz Publishing (As Far As The Eye, Snowtopia, Legend of Keepers…), ce RPG stratégique au tour par tour vous invite à diriger un héros chargé de bâtir son propre empire dans un monde en pixel art généré procéduralement et intégrant des combats en temps réel.

Jouable aussi bien en solo qu’en coopération avec l’IA ou d’autres joueurs/joueuses et embarquant un multijoueur local, ce titre promet de bénéficier d’un gameplay poussé et d’un solide contenu au lancement incluant notamment 11 factions ayant leurs propres forces et faiblesses, 22 classes de héros différentes ainsi que de nombreuses compétences, unités et autres capacités uniques.

Rendez-vous dans un peu plus d’un mois pour découvrir ce que Hero’s Hour a vraiment dans le ventre.