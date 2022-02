Hero’s Hour

Hero’s Hour est un RPG stratégique au tour par tour intégrant des affrontements en temps réel développé par Benjamin « ThingOnItsOwn » Hauer et édité par Goblinz Publishing. Véritable hommage à la saga Heroes of Might and Magic tout en améliorant la formule qui a fait son succès, le titre invite les joueurs et les joueuses à incarner un héros chargé de bâtir son propre empire dans un monde en pixel art généré procéduralement.