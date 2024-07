Ubisoft sera bien présent à la Gamescom avec Assassin’s Creed Shadows et un gros dispositif pour Star Wars Outlaws

Star Wars, la star allemande

Comme on pouvait s’y attendre, l’éditeur français misera gros sur Star Wars Outlaws. Logique puisque le jeu d’action aventure sortira quelques jours plus tard, la Gamescom ouvrant officiellement ses portes à partir du 21 août. A cette occasion, Ubisoft annonce 100 stations de démo jouables sur place. Un stand massif qui permettra aux joueurs et joueuses de découvrir l’une des missions du jeu. Une zone spectateurs est également prévue, permettant aux curieux et curieuses de regarder sans forcément avoir une manette entre les mains. L’éditeur précise qu’il sera nécessaire d’avoir 16 ans ou plus pour y accéder et qu’un accès aux personnes en situation de handicap est prévu (ainsi que la possibilité de demander une manette Xbox adaptative).

Sans réelle surprise non plus, Assassin’s Creed Shadows sera de la partie. Pas de mention de bornes jouables mais une mini-salle de cinéma pouvant accueillir jusqu’à 400 visiteurs qui proposera une projection inédite. L’occasion d’y apercevoir de nouvelles images qui mettront en avant « les différents styles de jeux des deux protagonistes Naoe et Yasuke ».

En parallèle, Rainbow Six Siege tiendra sa finale européenne du R6 Combine à Xperion, hors du Koelnmesse où se tiendra la Gamescom mais pas très loin à Cologne. XDefiant sera également de la partie avec une arène spéciale. Et bien sûr, n’oublions pas la traditionnelle fournée de goodies à récupérer et diverses animations sur place, avec notamment des concours de cosplays.

Le stand Ubisoft se tiendra dans le Hall 6.1 tandis que la Gamescom se déroulera du 21 au 25 août à Cologne, en Allemagne. Si vous n’avez pas l’occasion d’y aller, pas de panique, notre équipe fera le déplacement pour vous.