Parmi les titres que l’on surveille et que l’on attend avec impatience, il y a un certain Haven. Chapeauté par The Game Breakers, les créateurs de l’excellent Furi, le titre est un jeu d’aventure aux composantes RPG qui nous fera suivre l’histoire de Yu et Kai, un jeune couple isolé sur une planète.

On suivra alors leur quotidien et leur relation mais également leurs séances d’exploration qui les emmènera dans différents coins où la corruption est présente, et où ils feront face à divers ennemis. On vous résume tout ça dans cette vidéo AG Summer et l’on vous rappelle que Haven est attendu fin 200 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Nintendo Switch.