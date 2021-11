Le jeu mobile Harry Potter: Wizards Unite fermera ses portes en 2022

Triste nouvelle pour les fans de Harry Potter: Wizards Unite. Le jeu de Niantic basé sur la réalité augmentée façon Pokémon Go a été lancé il y a de cela un peu plus de deux ans maintenant, mais il faut déjà se préparer à lui faire ses adieux, puisque les serveurs devraient fermer dès l’année prochaine.

La magie prend fin

Alors que Niantic célèbre aujourd’hui le lancement de Pikmin Bloom sur le territoire français, il nous annonce une bien mauvaise nouvelle pour les fans du sorcier. Sur le site officiel du jeu, on apprend donc que les serveurs de Harry Potter: Wizards Unite fermeront leurs portes dès le 31 janvier 2022. Dès le 6 décembre prochain, il ne sera plus possible de réaliser des achats in-game.

Le studio ne donne pas plus d’explications concernant les raisons de cette fermeture, mais prévoit de partir en beauté avec une série d’événements qui arriveront dans les semaines à venir :

Novembre : Événement d’Adversaires létaux : Dolores Ombrage Événement brillant : Le Prince de Sang-Mêlé, partie 1 Événement d’Adversaires létaux : Lucius Malefoy Événement brillant : Le Prince de Sang-Mêlé, partie 2

: Décembre : Événement d’Adversaires létaux : Bellatrix Chasse aux Horcruxes, partie 2 Événement d’Adversaires létaux : Voldemort Événement brillant : Les Reliques de la Mort, partie 1 Événement des fêtes Événement brillant : Les Reliques de la Mort, partie 2

:

De plus, la progression sera désormais facilitée. Les missions quotidiennes donneront plus de récompenses, les potions prendront 50% de temps en moins, les limites d’envois de cadeaux seront supprimées, l’expérience obtenue par l’Elixir Cérébral de Baruffio sera multipliée par 3, et les Malles Portoloin, les ingrédients et les énergies magiques apparaitront de manière plus fréquente.

Profitez donc bien du temps qu’il reste sur le jeu avant que celui-ci ne ferme boutique.