Hardspace : Shipbreaker arrivera aussi sur PS4 et Xbox One

Programmé pour une sortie en accès anticipé dès cet été sur Steam, Hardspace : Shipbreaker déboulera également sur les consoles de Sony et Microsoft dans un avenir proche.

En route pour une sortie prochaine sur PS4 et Xbox One

Les p’tits gars du studio Blackbird Interactive ont effectivement annoncé cette grande nouvelle via un trailer. Sans que l’on en sache plus, le titre est donc bel et bien en route pour débouler sur PS4 et Xbox One une fois le titre sorti définitivement de son early access sur Steam.

Pour le reste, et si vous n’aviez pas la moindre idée de ce qu’est Hardspace : Shipbreaker, il s’agit tout bêtement d’un FPS orienté simulation spatiale et bac à sable. Dans la peau d’un ferrailleur galactique, votre but sera de rembourser votre immense dette en découpant et ramenant des éléments de divers vaisseaux. Tout un système d’amélioration de votre équipement sera de la partie ainsi qu’une tripotée de contrats à remplir afin de vous faire un maximum de crédits.

Un aspect simulation et survie spatiale excitant en somme. On vous rappelle aussi que Hardspace : Shipbreaker sortira cet été sur PC en accès anticipé sur Steam. Concernant sa disponibilité sur PS4 et Xbox One, elle est encore actuellement inconnue.