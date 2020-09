Disponible sur PC en version définitive depuis le 17 septembre, Hades en a également profité pour débarquer le même jour sur Nintendo Switch. Et il n’aura fallu que peu de temps pour que certains joueurs se plaignent de problèmes de crash sur la version Switch. Pour y remédier, un patch correctif vient tout juste d’être déployé par Supergiant Games.

Déployé cette nuit, ce patch devrait régler les divers bugs qui vous empêchaient d’avancer correctement dans Hades. À noter que, si la mise à jour ne s’effectue pas directement en allumant votre console ou votre jeu, n’hésitez pas à la rechercher manuellement :

Le patch correctif devrait ensuite s’installer correctement.

Pour rappel, Hades est disponible sur PC et Nintendo Switch.

We just deployed a patch for Hades for Nintendo Switch that addresses a rare issue reported by some players where save data was not loading properly, plus several other minor fixes and improvements. Thank you very much for playing, and for your feedback and support.

— Supergiant Games 🔥 HADES v1.0 is Out!! (@SupergiantGames) September 28, 2020