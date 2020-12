Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Cyberpunk 2077. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme. Pour plus d’astuces et de soluces sur le jeu, vous pouvez consulter notre guide complet de Cyberpunk 2077, qui sera régulièrement mis à jour.

Platine

Never Fade Away

Déverrouiller tous les trophées.

Or

Le Monde

Terminer l’histoire principale.

Argent

Le Diable

Aider Takemura à venger la mort de Saburo Arasaka.

Aider Takemura à venger la mort de Saburo Arasaka. L’Étoile

Quitter Night City avec les Aldecaldos.

Quitter Night City avec les Aldecaldos. Le Soleil

Devenir une légende de l’Afterlife.

Devenir une légende de l’Afterlife. Tempérance

Laisser Johnny Silverhand garder votre corps.

Laisser Johnny Silverhand garder votre corps. You’re breathtaking

Rassembler tous les objets ayant appartenu à Johnny Silverhand.

Rassembler tous les objets ayant appartenu à Johnny Silverhand. Élémentaire

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats à Watson.

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats à Watson. Bons baisers de Pacifica !

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats à Pacifica.

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats à Pacifica. La Terre vaine

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats dans les Badlands.

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats dans les Badlands. Little Tokyo

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats à Westbrook.

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats à Westbrook. Ruelles sombres

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats à Heywood.

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats à Heywood. La Jungle

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats à Santo Domingo.

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats à Santo Domingo. Les lumières de la ville

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats dans le Centre-Ville.

Terminer tous les petits boulots du NCPD et tous les contrats dans le Centre-Ville. Ça roule

Acheter tous les véhicules disponibles à la vente.

Acheter tous les véhicules disponibles à la vente. Je lui offre un cigare !

Tuer ou neutraliser 300 ennemis en utilisant des armes à distance.

Tuer ou neutraliser 300 ennemis en utilisant des armes à distance. Plein la gueule !

Tuer ou neutraliser 100 ennemis en utilisant des armes de corps-à-corps.

Tuer ou neutraliser 100 ennemis en utilisant des armes de corps-à-corps. Le voyage du Fou

Trouver toutes les fresques de cartes de tarot de la mission Fool on the Hill.

Trouver toutes les fresques de cartes de tarot de la mission Fool on the Hill. Légende de l’Afterlife

Atteindre le niveau de réputation maximal.

Bronze

Le Fou

Devenir mercenaire.

Devenir mercenaire. Les Amants

Voler la Relic.

Voler la Relic. L’Ermite

Trouver Alt Cunningham.

Trouver Alt Cunningham. La Roue de la Fortune

Interroger Anders Hellman.

Interroger Anders Hellman. La Papesse

Parler à Hanako Arasaka.

Parler à Hanako Arasaka. Protéger et servir

Terminer l’histoire de River Ward.

Terminer l’histoire de River Ward. Aux mauvaises décisions !

Terminer l’histoire de Kerry Eurodyne.

Terminer l’histoire de Kerry Eurodyne. Judy and the City

Terminer l’histoire de Judy Alvarez.

Terminer l’histoire de Judy Alvarez. Car j’étais sur la route

Terminer l’histoire de Panam Palmer.

Terminer l’histoire de Panam Palmer. Bushido and Chill

Regarder Bushido X avec Rogue.

Regarder Bushido X avec Rogue. La loi, c’est moi !

Terminer toutes les activités « Cyberpsycho repéré ».

Terminer toutes les activités « Cyberpsycho repéré ». T-2077

Installer au moins un implant dans chaque système et partie du corps.

Installer au moins un implant dans chaque système et partie du corps. Gun Fu

Tuer ou neutraliser 3 ennemis à la suite avec une arme de poing en combat rapproché.

Tuer ou neutraliser 3 ennemis à la suite avec une arme de poing en combat rapproché. Salsa du daemon

Terminer un protocole de piratage en chargeant au moins 3 daemons.

Terminer un protocole de piratage en chargeant au moins 3 daemons. Dix sur dix

Atteindre le niveau maximal d’une compétence.

Atteindre le niveau maximal d’une compétence. Pro de la gâchette

Tirer sur une grenade ennemie en plein vol avec un revolver.

Tirer sur une grenade ennemie en plein vol avec un revolver. D’une balle deux têtes

Tuer ou neutraliser 2 ennemis avec un même tir de fusil de précision.

Tuer ou neutraliser 2 ennemis avec un même tir de fusil de précision. Atterrissage brutal

Avec le matériel cyber Berserk actif, tuer/neutraliser 2 ennemis avec Atterrissage de superhéros.

Avec le matériel cyber Berserk actif, tuer/neutraliser 2 ennemis avec Atterrissage de superhéros. Méthode de Stanislavski

Choisir 10 fois une option de dialogue en lien avec le parcours de V.

Choisir 10 fois une option de dialogue en lien avec le parcours de V. As du bricolage

Fabriquer 3 objets légendaires.

Fabriquer 3 objets légendaires. Daemon in the Shell

Tuer ou neutraliser 3 ennemis avec un seul piratage rapide « Faire exploser la grenade ».

Tuer ou neutraliser 3 ennemis avec un seul piratage rapide « Faire exploser la grenade ». Tu es déjà mort

Tuer ou neutraliser 50 ennemis quand le temps est ralenti.

Tuer ou neutraliser 50 ennemis quand le temps est ralenti. Sûrement des rats

Utiliser le piratage rapide Distraire les ennemis 30 fois sans vous faire remarquer.

Utiliser le piratage rapide Distraire les ennemis 30 fois sans vous faire remarquer. V pour Vendetta

Après avoir utilisé Cœur auxiliaire, tuer ou neutraliser l’ennemi qui vous a tué en moins de 5 sec.

Après avoir utilisé Cœur auxiliaire, tuer ou neutraliser l’ennemi qui vous a tué en moins de 5 sec. Retour de flammes

Tuer ou neutraliser un ennemi qui vous a lancé une grenade.

Tuer ou neutraliser un ennemi qui vous a lancé une grenade. Grand voyageur

Trouver tous les terminaux de voyage rapide.

Si vous souhaitez diverses astuces et guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.