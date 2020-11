Cette astuce de Spyro Reignited Trilogy vous permettra de débloquer le trophée / succès La tête dans les nuages – Aiguilles des nuages : planer plus de 5 secondes et atterrir sans dégât dans Spyro 3 : Year of the Dragon. Pour le réussir, vous allez devoir vous rendre dans le monde de l’Aube Printanière et plus précisément dans le niveau Aiguilles des nuages.

Comment planer plus de 5 secondes sans dégâts

Pour obtenir ce trophée, vous devrez atteindre une plateforme en haut du niveau. Il vous suffira de vous élancer et de planer. Utilisez la touche arrière afin de ralentir votre vitesse et donc obtenir le succès.

