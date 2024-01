Extinction des feux cette année sur Steam

Présenté comme étant bien plus qu’un simple portage du jeu mobile GT Manager grâce notamment à la présence d’un gameplay plus profond et immersif, ce titre nous demandera de diriger notre propre écurie automobile. Notre objectif ? La mener à la victoire et lui faire gravir les différents échelons des catégories GT4, GT3, GT2, GTE et Hypercar. Pour y parvenir, il faudra gérer efficacement le développement de notre voiture, le recrutement des pilotes et membres de notre staff, les finances, les contrats avec les sponsors ou encore la stratégie à adopter en course.

Côté contenu, notez que nous aurons également accès à plus d’une trentaine de véhicules sous licences officielles au lancement. Toutes issues des championnats WEC, IMCA et GT World Challenge Europe, nous y retrouverons de célèbres marques telles que Porsche, Audi, BMW ou encore Aston Martin. Plutôt pas mal, non ?

Rendez-vous plus tard cette année pour découvrir GT Manager 24 sur PC via Steam.