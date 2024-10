Aperçu GT Manager – Une expérience agréable mais manquant de profondeur

Condition de l’aperçu : Nous avons pu tester le titre sur plusieurs saisons, en profitant des différentes mécaniques de jeu proposées. Centre de recherche, courses annexes, gestion du personnel, ou encore participation à plusieurs catégories, nous avons pu tester un peu tout ça.

Une gestion qui va au-delà de la piste

Dans GT Manager, vous incarnez un directeur d’écurie de GT, un rôle exigeant qui va bien au-delà de simplement aligner vos voitures sur la ligne de départ. Dès le début du jeu, on vous plonge dans l’univers de la gestion pure, avec une multitude de décisions à prendre pour bâtir une écurie capable de rivaliser avec les plus grands noms du sport automobile. Le jeu propose cinq catégories de voitures : GT4, GT3, GT2, GTE et Hypercar. Chacune de ces catégories présente des défis uniques, notamment en termes de gestion des ressources et d’exigences financières.

L’une des premières tâches sera de recruter les bonnes personnes. Dans ce titre, il ne suffit pas d’avoir des pilotes rapides, il faut également s’entourer d’un personnel compétent. Les ingénieurs, mécaniciens et stratèges jouent tous un rôle crucial dans le succès de votre écurie. Chaque membre du personnel possède ses propres statistiques et compétences, et leur formation continue est essentielle pour rester compétitif. Si vous négligez cet aspect, vous risquez de voir vos performances stagner à mesure que vous grimpez dans les différentes catégories.

La gestion des ressources est également primordiale. En plus des coûts liés à l’acquisition de voitures, les dépenses courantes incluent la maintenance des véhicules, le salaire des employés, et les investissements dans les infrastructures de l’équipe. Ces infrastructures comprennent divers bâtiments tels que l’usine de voitures, le centre de recherche, et le centre d’entraînement des pilotes. Chacun de ces bâtiments peut être amélioré, ce qui vous permet de débloquer de nouvelles fonctionnalités ou d’améliorer la qualité de vos performances sur la piste. Par exemple, le centre de recherche est essentiel pour développer de nouvelles pièces qui amélioreront les performances de vos véhicules, tandis que l’usine de voitures vous permet de réduire les coûts de production.

Le choix des sponsors, lui aussi, se présente comme l’un des éléments stratégiques de la gestion. Vos sponsors vous fournissent des fonds nécessaires pour faire tourner votre équipe, mais ils viennent aussi avec des objectifs précis que vous devez remplir. Ne pas atteindre ces objectifs pourrait vous faire perdre leurs précieux financements. Chaque sponsor a ses propres exigences, et la sélection de ceux qui correspondent le mieux à votre stratégie est un exercice d’équilibre. Par exemple, un sponsor pourrait exiger que vous atteigniez certaines positions dans le classement ou que vous remportiez un certain nombre de courses, tandis qu’un autre pourrait privilégier la visibilité de la marque, ce qui pourrait nécessiter de débloquer de nouvelles livrées de voitures.

Le système de progression de GT Manager est, quant à lui, à la fois familier et flexible. Vous commencez votre carrière dans la catégorie GT4 avec un budget modeste, et votre objectif est de gravir les échelons jusqu’à atteindre les Hypercars. Cependant, ce n’est pas une ascension linéaire. Vous avez la liberté de rester plus longtemps dans une catégorie si vous estimez que votre équipe n’est pas encore prête à affronter les défis des catégories supérieures. Par exemple, un joueur prudent pourrait choisir de passer plusieurs saisons en GT4 pour améliorer ses installations et recruter du personnel plus qualifié avant de faire le saut vers le GT3. Cette approche permet de prendre son temps et de ne pas précipiter sa progression, ce qui est un vrai plus pour ceux qui préfèrent une gestion minutieuse plutôt qu’une simple course vers les sommets.

Un réalisme en demi-teinte sur la piste

Si la gestion hors-piste est riche et complexe, l’expérience sur la piste est également un point central du jeu. En tant que manager, vous ne contrôlez pas directement les voitures, mais vous êtes responsable de la stratégie globale pendant les courses. Chaque décision compte, de la gestion des arrêts au stand à la sélection des pneus en fonction des conditions météorologiques. GT Manager propose un système de gestion de course en temps réel où vous devez surveiller des indicateurs comme l’usure des pneus, la consommation de carburant, et la température du moteur.

Les pneus jouent un rôle clé dans la performance de vos voitures. Avant chaque course, vous devez choisir entre différents types de pneus : tendres, médiums ou pour pluie. Les pneus tendres offrent les meilleures performances, mais leur usure est rapide, ce qui les rend inadaptés pour les courses longues. Les pneus médiums, quant à eux, offrent un compromis entre performance et durabilité, tandis que les pneus pluie sont essentiels lorsque les conditions météo se détériorent. Pendant la course, il revient donc au joueur d’ajuster la stratégie en fonction de l’usure des pneus et des conditions de piste pour maximiser les chances de succès.

Il en est de même pour le ravitaillement en carburant tout au long de la course. Vous devez estimer la quantité de carburant nécessaire pour chaque course et prendre les bonnes décisions quant au moment de vos arrêts pour faire le plein et, surtout, quelle quantité d’essence vous souhaitez mettre dans vos véhicules. Une mauvaise gestion du carburant peut vous forcer à effectuer des arrêts au stand imprévus, ce qui peut coûter cher du côté du classement final.

Par ailleurs, la gestion des arrêts au stand est une mécanique plutôt intéressante de GT Manager. Pendant la course, vous devrez décider du moment idéal pour effectuer chaque arrêt, que ce soit pour changer les pneus ou faire le plein de carburant. Le bon timing est essentiel, car un arrêt au mauvais moment, comme pendant une course serrée, peut faire la différence entre une victoire et une défaite. Par ailleurs, le jeu propose également une fonctionnalité de swaps de pilotes en milieu de course, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à la gestion de votre équipe. Certains pilotes étant meilleurs par temps pluvieux, et d’autres dans la gestion des dépassements à haute vitesse, effectuer une rotation en cours de course en prenant la météo et votre position au classement en compte peut vous permettre de glaner des points supplémentaires.

Malgré tout cela, GT Manager souffre encore de certaines limitations. Par exemple, les qualifications, bien que présentes, ne semblent pas toujours offrir une différence significative en termes de performance. Les écarts de temps entre les pilotes sont parfois très serrés, ce qui peut sembler peu réaliste, surtout lorsque les performances en course varient beaucoup plus. De plus, les circuits ne sont pas sous licence officielle, ce qui enlève un peu de réalisme par rapport à d’autres titres du genre, même si leurs tracés sont inspirés de parcours réels.

Enfin, il est important de mentionner que le titre reste en accès anticipé, et des améliorations sont prévues dans les prochains mois. De nouvelles voitures, des circuits supplémentaires, ainsi que des améliorations de gameplay sont attendus pour le lancement complet. C’est du moins ce que le studio annonce lui-même une fois en jeu. Reste à voir quels seront les ajouts proposés au fil du temps.

GT Manager fait de belles promesses aux amateurs de simulations de gestion, notamment grâce à ses mécaniques accessibles et ses moments de stratégie en temps réel. Néanmoins, en l’état, le jeu souffre encore de certaines limitations héritées de sa version mobile et les développeurs devront absolument chercher à affiner leur titre pour son lancement complet. Malgré tout, GT Manager est un projet à surveiller, surtout pour ceux qui aiment les jeux de gestion plus décontractés, sur un marché qui est déjà quelque peu saturé.