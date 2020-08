Phil Spencer déclare que de grosses annonces sont à venir pour le Xbox Game Pass

Maintenant que Halo Infinite a été reporté en 2021, le géant américain doit maintenant se tourner vers d’autres moyens pour attirer des joueurs pour la fin de l’année. Depuis quelques mois, Xbox a basé une partie de sa communication sur le Xbox Game Pass. Phil Spencer, le patron de la marque a récemment annoncé que « des annonces vraiment fortes à propos du Xbox Game Pass sont à venir »

Le Netflix du jeu vidéo va se renforcer

La réputation du Xbox Game Pass n’est plus à faire. Cet abonnement permet de jouer pour pas cher et qui plus est, à beaucoup de jeux différents. La force du Xbox Game Pass est aussi d’incorporer dans son catalogue tous les jeux first party de Microsoft. Phil Spencer était de passage dans le show « Animal Talking » de Gary Whitta, il a profité de l’occasion pour parler du Xbox Game Pass.

La patron de la marque a assuré que l’abonnement de Microsoft n’a pas encore montré toutes ses cartes. Selon lui, le Xbox Game Pass monte vraiment en puissance depuis quelques mois, et il ajoute aussi que beaucoup d’utilisateurs considèrent l’abonnement comme un facteur décisif pour leur entrée dans l’univers Xbox.

Il a évidemment annoncé que de très bonnes choses arriveront prochainement dans le Xbox Game Pass. Pourrait-il s’agir de fonctionnalités supplémentaires ? D’un jeu très attendu disponible exclusivement via le Xbox Game Pass ? La réponse est maintenant très attendue par l’ensemble des fans de la marque.

De plus, le projet xCloud (le cloud-gaming de Microsoft) sera bientot compris dans le Xbox Game Pass. Ce sont pas moins de 100 jeux qui seront disponibles sur Android dans un premier temps, puis sur IOS.