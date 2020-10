Graveyard Keeper : Game of Crone, la troisième extension du jeu disponible dès aujourd’hui

Sorti il y a plus de deux ans, le jeu d’aventure et de gestion Graveyard Keeper continue de bénéficier de mises à jour et fête aujourd’hui sa troisième extension Graveyard Keeper : Game of Crone. Bien que le jeu possède un contenu assez ample, cette nouvelle extension rajoutera plusieurs heures de gameplay au titre.

Menez la révolution aux côtés d’un âne !

En plus d’être accompagné d’un patch pour régler différents bugs en jeu, de nouvelles musiques ont également été ajoutées à Graveyard Keeper dans ce DLC. Vous devez dans ce nouveau contenu aider les prisonniers de l’Inquisition à bâtir leur camp et à les approvisionner selon leurs besoins. Passons maintenant en revue les ajouts de cette mise à jour :

Développer le camp des prisonniers en un véritable village fortifié

Combattez pour protéger le camp des réfugiés

Occupez-vous d’un vampire qui terrorise le village

Lever le mystère sur la mort mystérieuse de votre prédécesseur

Devenez le partenaire du « Camarade Âne » et prenez part à la révolution

Présence de nouvelles mécaniques pour les sacs

Ajouts de nouveaux plats, pierres tombales, clôtures et de parchemins de téléportation

Il est à noter que ce nouveau contenu pourra être exploré à n’importe quel moment du jeu. Selon votre avancée, cela prendra plus ou moins de temps pour venir à bout de Graveyard Keeper : Game of Crone. Cette nouvelle mise à jour est affichée au prix de 7,19€ sur Steam. Le jeu de base bénéficie en ce moment d’une réduction de mi-semaine sur cette même boutique descendant alors son prix à 5,70€ et rabaissant par la même occasion le prix du pack qui contient la bande-son originale, l’artbook et toutes les extensions du jeu à 16,13€.

Cette troisième extension n’est pour l’instant pas encore disponible que ce soit sur GOG, PS4, Xbox One et Switch. Il faudra donc attendre de futures précisions pour pouvoir posséder ce contenu additionnel sur ces boutiques.