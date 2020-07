GOG célèbre les jeux français avec des réductions allant jusqu’à -90%

Comme à son habitude, la plateforme GOG lance régulièrement de nombreuses offres de réductions sur une myriade de jeux. Aujourd’hui, ce sont les jeux français qui sont concernés, avec des soldes qui permettront aux joueurs de découvrir le talent des développeurs français, à moindre coût.

La French Touch à bas prix

C’est donc plus d’une centaine de jeux qui sont concernés ici, avec des offres très intéressantes sur des titres comme Call of Cthulhu de Cyanide, The Council de Big Bad Wolf ou encore sur A Plague Tale : Innocence de Asobo Studio, qui bénéficie d’une sacrée réduction. Voici d’ailleurs une petite sélection non exhaustive de quelques titres que vous pourrez acheter ici en réduction :

On note également des rabais sur des titres plus anciens ainsi que sur d’autres titres moins connus mais tout aussi sympathique, comme Seasons After Fall, Yono and the Celestial Elephants ou encore Masters of Anima. Vous pouvez retrouvez l’ensemble des réductions sur la page complète de l’événement. Vous avez jusqu’à la semaine prochaine pour bénéficier de ces réductions.