GOG lance ses soldes d’été 2020 : Du -95% et des démos

L’été approche à grands pas et, afin de fêter cela comme il se doit, GOG lance ses soldes pour la saison. Dès aujourd’hui et jusqu’au 15 juin prochain 15h, plus de 3000 offres affichant des réductions pouvant aller jusqu’à -95% sont disponibles sur la plateforme en ligne.

Êtes-vous prey à vous faire plaisir ?

De Prey à Metro Exodus en passant par Frostpunk et Crysis, il y a forcément un jeu que vous ne possédez pas encore qui n’attend plus que vous. Comme pour les offres du printemps, vous bénéficierez de 5% de remise supplémentaire en achetant trois titres appartenant au même éditeur et 10% si vous vous en offrez cinq.

Retrouvez ci-dessous une petite sélection maison des soldes d’été 2020 chez GOG :

Notez également que, à l’occasion du lancement de ses soldes estivales, GOG en profite pour vous donner accès à sept démos de jeux, dont deux exclusives à la plateforme du studio polonais CD Projekt : Desperados III, Destroy All Humans!, CARRION, Vagrus – The Riven Realms: Prologue, Spiritfarer, Cris Tales et System Shock Remake (version alpha).