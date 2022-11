Accueil » Actualités » God of War Ragnarok : Une drôle de pub avec Ben Stiller, LeBron James, John Travolta et leurs enfants

God of War Ragnarok est l’une des grosses sorties de cette fin d’année et on savait que Sony allait mettre le paquet en matière de marketing, mais aujourd’hui on ne s’attendait clairement pas à ça. Voici donc une publicité pour le jeu de Santa Monica avec quelques grosses stars et leurs enfants.

« Tous les parents peuvent comprendre »

Pour la promotion d’un jeu vidéo (ou d’autres produits culturels d’ailleurs), nous avons parfois droit à des publicités un peu en dehors des clous que l’on peut souvent ranger dans deux catégories : drôles et « malaise ». Cette séquence pour God of War Ragnarok se positionne plutôt dans la première.

On assiste ici à une sorte de réunion de soutien pour parents avec Ben Stiller, LeBron James, John Travolta et leurs enfants. A l’image de Kratos et Atreus dans le jeu, cette réunion met en avant les relations père-fils/père-fille. D’après eux, porter le costume de Kratos en public peut faire de vous un bon père aux yeux des gens. Pas de quoi rire aux éclats, mais le ton est tout de même assez drôle.

Si les nombreux trailers et previews du jeu (dont la nôtre) ne vous ont pas convaincu, nous ne sommes pas sûr que cette publicité y parvienne, mais tous les moyens sont bons pour en parler on imagine.

God of War Ragnarok sortira le 9 novembre prochain sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5.