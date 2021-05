Gannibal : Notre avis sur les tomes 2 et 3 du manga de Meian

Il y a quelques temps, nous vous avions présenté Gannibal, l’un des mangas présents dans le catalogue de Meian. En compagnie du premier tome de The Unwanted Undead Adventurer, nous vous avions parlé du premier volume de cette œuvre traitant de la délicate thématique du cannibalisme.

Le temps a passé et nous aimerions revenir sur les second et troisième tomes de cette série afin de voir comment l’intrigue et le coup de crayon de Masaaki Ninomiya ont évolué depuis. Et puis, il faut avouer que suivre Daigo Agawa dans son enquête avait été une expérience plutôt plaisante.

Dès lors, quoi de plus logique que de replonger dans son histoire afin de voir ce que la suite nous propose. Allez, on s’y met ?

Une intrigue qui gagne en splendeur

L’intrigue reprend là où nous avions été laissés dans le tome précédent. Daigo avait rencontré la fille de Kanô, Sumire, accusant également les membres du clan Gotô de recourir au cannibalisme. Ces accusations avaient mené le protagoniste jusqu’à leur résidence où ce dernier s’est fait attaquer. Si le premier tome était très séduisant, la trame aux allures de thriller poussait tout de même à se demander si la suite ne finirait pas par s’essouffler.

Heureusement, ce second tome débute de la meilleure des manières, amenant le rebondissement de fin de premier tome à une conclusion plutôt réussie. En plus, Masaaki Ninomiya apporte pas mal de petites subtilités à son intrigue, notamment autour du village de Kuge (lieu où se déroule le manga) et du clan Gotô. Le suspens est toujours à son comble, Mutsuo ajoutant un poids sur les épaules des lecteurs, qui ne peuvent alors lire cette suite sans craindre pour la sécurité du protagoniste et de sa famille.

Et si cette suite est haletante, c’est aussi en partie grâce à Daigo lui-même. Puisque tout n’est pas blanc ou noir dans cette intrigue, le protagoniste de l’œuvre est partagé. En témoigne son flashback où ses démons du passé ressurgissent, où le héros présent pour protéger le peuple voit son aura charismatique s’effriter et ouvrir de nombreux questionnements quant à la place de chacun dans la société et les droits de chaque individu.

Ainsi, chaque personnage présente des nuances, ses propres nuances. Masaaki Ninomiya parvient à proposer un casting varié et où les archétypes populaires sont brisés afin d’offrir aux lecteurs une œuvre à part, beaucoup plus humaine, rendant alors l’ensemble encore plus malsain, mais tellement plus prenant. Sans oublier cette intrigue qui, malgré les nombreuses portes ouvertes, parvient à rester cohérente et à suivre son chemin sans se perdre en route.

Gannibal se montre alors sous son vrai visage : celui d’une histoire ouverte, où chaque personnage fait face à lui-même, à ses dilemmes, et où les notions de bien et de mal s’entremêlent en chacun. Rien n’est laissé au hasard par l’auteur, qui connaît très bien son univers et le message qu’il souhaite nous faire passer. Ce second tome est excellent, mais il n’est pas question d’en rester là.

Un univers développé qui ne demande qu’à être dévoré

Et pourquoi les membres du clan Gotô seraient les seuls dont il faut se méfier ? S’il y a bien une chose que l’on a apprise lors des deux premiers tomes de Gannibal, c’est qu’il ne faut donner sa confiance à personne au village de Kuge. Heureusement, Daigo s’en rend rapidement compte et la méfiance est de retour.

Grâce à l’incroyable maîtrise de son sujet, Masaaki Ninomiya parvient à nouveau à captiver le lecteur dès les premières pages. Ouvrir le troisième volume de Gannibal revient à replonger en plein suspens et à partager le stress du protagoniste à chaque case. Mais cette fois-ci, toute l’ambiance malsaine que l’on connaît à cette œuvre ne tourne plus autour des seuls membres du clan Gotô.

En effet, ce troisième tome se concentre essentiellement sur les villageois, les habitants de Kuge. Ces derniers sont à craindre autant que les Gotô, si ce n’est encore plus. La tension est constamment présente lorsque le mangaka nous dépeint des campagnards aux rites macabres, attachés aux traditions de leurs ancêtres. Un développement quelque peu attendu pour cet univers froid, mais qui nous présenté d’une manière satisfaisante, comblant alors le lecteur.

Dès lors, l’ambiance horrifique qui était déjà à l’œuvre dans les deux premiers tomes se renforce, accompagnant de plus belle une intrigue riche et rythmée. Daigo parvient à avancer dans son enquête, faisant la rencontre de potentiels alliés avec lesquels moult dialogues nous en apprennent plus sur le monde imaginé par Masaaki Ninomiya. Rites, cannibalisme, tout nous est présenté de façon crue, sans détour, pour renforcer encore l’identité bien marquée de Gannibal.

Mais, comme depuis le début de son travail, le mangaka ne se contente pas de nous balancer gerbes de sang sur gerbes de sang. Non, l’accent est plutôt mis sur la coutume du cannibalisme et pas seulement sur son horreur sans fond. L’auteur prend le temps de nous rappeler que cette pratique était courante et qu’elle n’a, aujourd’hui encore, toujours pas disparu de toutes les cultures. C’est donc un troisième tome prenant, complet, et au combien plaisant qui nous est servi.

Faut-il craquer pour la suite de Gannibal ?

En outre, tout cela nous est toujours proposé avec une excellente patte graphique. Le coup de crayon de Masaaki Ninomiya sert toujours l’incroyable scénario qu’il a imaginé. Que cela soit dans les moments malsains où durant les phases plus posées, le mangaka sait accorder de l’intérêt aux détails pour nous proposer quelque chose de visuellement très réussi.

Par ailleurs, l’auteur continue de créer une ambiance riche, pleine de suspens, addictive et toujours plus captivante. La progression se fait à un rythme agréable, sachant alterner entre course folle et temps mort pour faire avancer l’intrigue. Les personnages sont intéressants et on sent que beaucoup de choses doivent encore nous être présentées dans les volumes à venir.

Ainsi, nous pouvons conclure en recommandant chaudement les tomes 2 et 3 de Gannibal. Meian nous propose un superbe manga, que l’auteur maîtrise parfaitement. Les amateurs d’horreur et de suspens seront comblés par cette suite.