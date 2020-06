Games with Gold : Voici les jeux de juillet 2020

Tous les mois, les abonnés Xbox Live attendent de savoir quels seront les jeux Games with Gold sur Xbox One et Xbox 360. Microsoft vient d’annoncer les titres à venir pour juillet et on fait le point ensemble après avoir présenté ceux de juin.

Quels sont les Games with Gold de juillet 2020 ?

Voici les jeux qui rejoindront le Games with Gold le mois prochain.

Xbox One

WRC 8 (du 1er au 31 juillet )

Dunk Lords (du 16 juillet au 15 août)

Xbox 360

A noter que les deux titres sont rétrocompatibles.

Saints Row 2 (du 1er au 15 juillet)

(du 1er au 15 juillet) Juju (du 16 au 31 juillet)

Que comptez-vous télécharger parmi ces jeux ?