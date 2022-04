Games with Gold : Voici les jeux de Mai 2022 sur Xbox

Avec la montée en puissance du Xbox Game Pass, les Games with Gold ne passionnent plus grand monde, et les jeux proposés ces derniers mois n’ont pas vraiment captivé les foules, même si les abonnés ne disent pas non à quelques jeux « gratuits » en plus. Voici ce que Microsoft nous réserve pour ce moi de mai concernant les Games with Gold.

Quels sont les Games with Gold en mai 2022 ?

Entre des jeux de plateformes façon flipper et point’n click, voici la liste des jeux des Games with Gold pour le mois de mai 2022 :

Xbox One

Yoku’s Island Express (du 1er au 31 mai)

The Inner World: The Last Wind Monk (du 16 mai au 15 juin)

Xbox 360

Hydro Thunder Hurricane (du 1er au 15 mai)

Viva Pinata Party Animals (du 16 au 31 mai)

Que jeux comptez-vous télécharger parmi ces quatre titres ?