Game Awards 2022 : Une nouvelle édition record avec des chiffres impressionnants pour le show de Geoff Keighley

En dehors de l’incident qui s’est déroulé à la fin du show, on imagine que Geoff Keighley devait déjà sabrer le champagne pour les derniers Game Awards, tant l’événement aura fait parler de lui. Mais Keighley est aussi un homme qui aime les chiffres, et il attendait de nous les communiquer pour bien nous assurer qu’encore une fois, les Game Awards continuent d’attirer de plus en plus de monde.

This year #TheGameAwards hit a new viewership milestone: 103 million livestreams.

Thank you for making this the most-watched Game Awards in history.

