French Days : Un SSD 2 To avec dissipateur parfait pour la PS5 est en réduction

Où trouver un SSD 2 To idéal pour la PS5 au prix le plus bas ?

On ne présente plus ce SSD Crucial P5 Plus, disposant d’une vitesse de lecture de 6600 Mo par seconde qui saura parfaitement imiter celui déjà présent au sein de votre console. En l’installant sur votre machine, vous pourrez donc profiter de vos jeux PS5 sans devoir les réinstaller tout le temps pour libérer un peu de place, puisque le modèle qui est proposé aujourd’hui est de 2 To.

Mieux, il est vendu avec un dissipateur intégré, ce qui est fortement recommandé pour éviter les problèmes de chaleur. Normalement, un tel accessoire chiffre largement au-dessus des 130 €, mais on peut aujourd’hui retrouver ce Crucial P5 Plus à seulement 123,99 € sur Amazon. Un prix très attractif pour un SSD 2 To avec dissipateur compris

Idéal pour agrandir votre bibliothèque de jeux sur PS5, surtout avec les titres du PS Plus à télécharger qui peuvent s’accumuler au fil des mois.