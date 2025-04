French Days : Le volant de course Hori Apex pour PS5 et PC affiche -29% chez la Fnac

Le volant de course Apex Hori, destiné à la PS5 et au PC, voit son prix passer de 127,11 € à 89,99 €, soit une réduction de 29%. Cette offre est proposée chez Fnac uniquement dans le cadre des French Days, qui viennent d’être lancées ce 30 avril. Il s’agit du tarif le plus bas enregistré sur un an pour ce produit.

Un volant accessible pour vivre la course sur PS5 et PC

Le volant Hori Apex propose une expérience de conduite réaliste tout en restant abordable. Certes, nous sommes assurément sur de l’entrée de gamme, et il ne faut pas s’attendre à des performances exceptionnelles, mais pour les personnes qui aimeraient débuter dans le Sim Racing, c’est une bonne pioche pour se faire la main, avant de passer à un budget un peu plus conséquent.

Le Hori Apex s’installe simplement grâce à ses pinces robustes et ses éléments métalliques, ce qui lui permet d’être fixé aussi bien sur une table que sur un support dédié. Le volant est associé à un pédalier à deux pédales, pensé pour durer et résister à de longs usages répétés. Son aspect programmable aide à personnaliser les commandes et à adapter la réactivité à votre façon de jouer, un vrai plus pour varier les styles de conduite d’un titre à l’autre. Avec un angle de rotation jusqu’à 270 degrés, vous ajustez facilement la sensibilité pour des courses arcade ou des jeux de simulation, selon vos envies.

Ce modèle s’adresse à vous si vous cherchez une première expérience de volant pour les jeux de course populaires comme Gran Turismo, F1 25 ou encore Forza. Il reste aussi un bon choix pour des sessions ponctuelles, seul ou entre amis, et permet d’ajuster la prise en main à tout moment sans prise de tête, grâce à un menu de configuration simple.

Un choix pratique pour s’initier à la simulation

Le Hori Apex, proposé à 89,99 € chez Fnac, se place comme une alternative accessible face aux modèles plus onéreux. Ce prix, le rend particulièrement attractif pour les curieux qui souhaitent s’initier à la conduite sur PlayStation ou PC. Vous profitez d’un appareil solide, sans besoin d’investir dans une installation complexe. La simplicité du montage et la compatibilité multiplateforme permettent de varier les jeux et d’en profiter sur plusieurs supports. A noter que ce volant bénéficie d’une année de garantie.