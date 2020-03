Alors qu’un bon nombre d’entre nous se retrouve avec beaucoup de temps libre, Sports Interactive et SEGA en profite pour vous proposer de jouer gratuitement à Football Manager 2020 gratuitement durant une semaine. Et l’offre commence dès maintenant !

Il va y avoir du sport !

Afin de calmer vos ardeurs, il faut avant tout vous préciser que cette offre n’est valable que sur PC et Mac via Steam. Dès aujourd’hui et ce jusqu’au 25 mars 16h, vous pourrez l’ajouter gratuitement à votre bibliothèque. Pour cela, rendez-vous directement sur la page Steam du jeu pour trouver le lien de téléchargement.

Et si cette semaine d’essai vous permet d’apprécier Football Manager 2020, vous pourrez l’acheter définitivement et garder votre progression. Pour vous aider à bien débuter dans le jeu, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre guide complet.

Pour rappel, Football Manager 2020 est disponible sur PC, Playstation 4 et Xbox One.