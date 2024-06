Flock, l’adorable jeu coopératif publié par Annapurna Interactive, prendra son envol le 16 juillet

La petite bulle de fraîcheur de cet été

Dans Flock, vous voyagerez à dos d’oiseaux à la recherche des créatures toutes colorées, tout en réunissant un troupeau qui va vous suivre dans votre grande envolée. Votre but sera de partir à la recherche des espèces les plus rares pour faire de votre troupeau un véritable kaléidoscope de couleurs, afin de rendre votre promenade aérienne encore plus hypnotisante.

Et vous pourrez vivre cette expérience à plusieurs (même si ce n’est pas obligatoire) en vous aidant de vos amis pour capturer les créatures les plus uniques, que vous pourrez ensuite personnaliser avec divers accessoires. C’est dans une vidéo presque ASMR que vous pouvez en voir plus sur ce drôle de concept.

Un titre tout doux que l’on pourra bientôt découvrir manette en mains, puisque Flock sera disponible à partir du 16 juillet. Il sortira sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass.