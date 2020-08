Fireflies on a Moonless Night nous présente son univers onirique en vidéo

Si les univers enchantés, intriguant et mystérieux des jeux Ori ou Hollow Knight vous passionnent, Fireflies on a Moonless Night devrait vous taper dans l’oeil. Développé par Sweet Dreams Studio, ce jeu d’aventure et de plateformes nous dévoile aujourd’hui sa première vidéo de gameplay lors de l’AG French Direct.

Une luciole dans la nuit

Dans Fireflies on a Moonless Night, vous incarnez Noshi, une créature membre du peuple des Tibeaks, qui possèdent tous des particularités uniques. Noshi est cependant encore plus spécial que ses congénères, puisqu’il est le seul à pouvoir rester éveiller lorsque la nuit tombe. Vivant en solitaire dans sa cabane, il est le seul à pouvoir ramener un peu de lumière à sa tribu lorsque une nuit sans fin vient frapper le monde.

Ce premier extrait de gameplay met surtout en avant la direction artistique du titre, mais aussi la feature principale du jeu qui nécessite de collecter la lumière afin de réveiller les autres Tibeaks, qui pourront aider Noshi à leur tour. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les mécaniques de gameplay du jeu, vous pouvez consulter notre interview avec Etienne Cassin de Sweet Dreams Studio

Fireflies on a Moonless Night sortira sur PC, mais n’a pas encore de date de sortie précise.