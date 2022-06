Final Fantasy XVI donne un peu plus de détails sur ses nouveaux personnages

Sa présence était très incertaine, mais Final Fantasy XVI a bien refait surface lors du dernier State of Play. Et pas de n’importe quelle manière, puisque son trailer épique a permis de découvrir des tas de nouveaux éléments pour cet épisode qui promet de ne pas être comme les autres, et qui va laisser une grande place aux invocations, aussi appelées les Primordiaux, qui sont contrôlés par des Emissaires. On a pu en découvrir deux avec ce nouveau trailer, à savoir Hugo Kupka et Benedikta Harman, qui bénéficient aujourd’hui d’un portrait plus complet sur le site officiel de cet opus.

Deux Emissaires se présentent

Ces deux personnages seront donc respectivement les Emissaires de Titan et de Garuda, et on en apprend aujourd’hui un peu plus sur eux, à commencer par le géant Hugo Kupka :

« Au sein de la République de Dalméquie, Hugo Kupka est un conseiller économique au statut bien particulier. Jadis simple soldat, l’imposant homme obtint pouvoir et fortune en s’éveillant en tant que Primordial de Titan. Kupka est impliqué dans beaucoup de décisions et son influence s’étend non seulement sur les questions militaires, mais également sur l’avenir politique du pays. Alors qu’il semblait avoir tout ce qu’un homme peut désirer, son destin va chavirer suite à sa rencontre avec Benedikta. »

Benedikta Harman devrait aussi très tôt croiser la route de Clive, comme on l’apprend dans son portrait :

« L’adresse à l’épée de Benedikta et sa capacité à mener à bien les missions les plus ardues lui ont permis de se hisser au poste de commandante du corps d’espionnage de l’armée valœdoise. Elle est également l’Émissaire de Garuda, maîtresse du vent et des tempêtes. Les nombreuses épreuves que Benedikta a traversées depuis son enfance ont forgé son caractère froid et impitoyable. En suivant la piste d’un mystérieux Émissaire de feu, elle croisera le chemin de Clive, lui-même à la recherche d’Ifrit, un Primordial ténébreux. Cette rencontre la forcera à se confronter à son passé… »

Reste maintenant à savoir la relation qu’entretiendront ces personnages avec notre protagoniste, qui semble être le seul personnage jouable, mais qui possède pourtant les pouvoirs de Titan et Garuda dans le trailer. On imagine qu’il faudra donc d’abord battre Hugo Kupka et Benedikta Harman avant d’absorber leurs pouvoirs, à moins que ces derniers finissent par être plus amicaux.

Final Fantasy XVI sortira sur PS5 dans le courant de l’été 2023.