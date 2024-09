Final Fantasy VII Remake Part 3 ne trahira pas les fans du jeu original selon son producteur Yoshinori Kitase

La même fin pour la trilogie ?

La question s’était posée avec Rebirth, et elle se pose à nouveau pour la troisième partie : l’histoire du jeu de base va-t-elle bifurquer ? Et si oui, à quel point ? Interrogé à ce sujet chez Anime News Network, Yoshinori Kitase a expliqué qu’il y aura forcément des changements, à l’image des deux premiers épisodes, mais que le but n’est pas pour autant de « trahir » les fans du JRPG emblématique avec quelque chose de totalement différent :

« Nous avons toujours gardé à l’esprit le jeu original, et je ne pense pas que ce sera un scénario qui trahira les fans. Mais en même temps, 27 ans se sont écoulés depuis la sortie de Final Fantasy VII. Il y a des choses que nous pensons pouvoir faire uniquement maintenant dans ce projet de remake, qui peuvent apporter un nouveau sentiment de bonheur, de la satisfaction aux joueurs qui jouent à ce jeu maintenant, 27 ans plus tard. Ce que cela impliquera exactement est quelque chose que nous espérons que les joueurs expérimenteront bientôt. »

Attendez-vous donc à ce que Final Fantasy VII Part 3 conserve l’état d’esprit des deux précédents jeux, avec autant de modifications qui viennent épaissir l’intrigue de base (pour le meilleur et pour le pire, on vous laisse vous faire votre propre avis). Cela veut donc aussi dire qu’il y aura plus de place pour les personnages secondaires dans le troisième titre, à l’image de Remake et Rebirth.