Durée de vie Final Fantasy VII Remake Intergrade, combien de temps pour finir le DLC ?

Final Fantasy VII Remake Intergrade est enfin disponible sur PS5, et beaucoup se demandent encore si le DLC exclusif à cette version vaut le coup ou non. On répond à cela en détails dans notre test complet de cette version, et en attendant, on vous donne des indications concernant la durée de vie de cette aventure. Voici combien de temps il faut pour finir le DLC Intermission de Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Quelle est la durée de vie du DLC de Final Fantasy VII Remake Intergrade ?

Le DLC est découpé en deux chapitres. Le premier d’entre eux est relativement plus ouvert étant donné qu’il se situe dans le bidonville, tandis que le deuxième est plus en ligne droite. Voici donc la durée de vie moyenne du DLC Intermission de Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Histoire principale : Environ 3 heures

: Environ 3 heures Histoire principale + missions annexes : 5 à 6 heures

Si vous foncez, vous devriez voir le bout de ce DLC en trois heures. Si vous vous souciez un peu plus des quêtes annexes et de tout ce que le DLC a à offrir, comme des mini-jeux à l’image du Fort Condor, cela vous prendra le double de temps. Cette donnée compte également le nouveau défi qui est disponible dans l’aventure principal, qui offre un combat supplémentaire contre Weiss dans le simulateur de combat, et qui vous demandera quelques essais avant d’en venir à bout.

Final Fantasy VII Remake Intergrade est disponible sur PS5.