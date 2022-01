Final Fantasy VII : De nouveaux projets arriveront en plus du remake selon Tetsuya Nomura

Aujourd’hui, Final Fantasy VII fête ses 25 ans, ce qui ne nous rajeunit pas beaucoup. Le JRPG culte de la PS1 est sorti au Japon le 31 janvier 1997, et même après autant d’années, il continue à être très populaire, notamment grâce à la première partie de son remake, sortie en 2020. Ce remake a aussi été l’occasion de développer encore plus l’univers de cet épisode, avec notamment l’arrivée d’un Battle Royale et d’Ever Crisis, qui sortira prochainement. Et selon les têtes pensantes de la série, d’autres projets Final Fantasy VII sont en préparation.

Ce n’est que le début

Twenty five years ago today the original @FinalFantasy VII first launched in Japan, and to celebrate this very special anniversary we're delighted to present messages from both Yoshinori Kitase and Tetsuya Nomura. #FFVII25th pic.twitter.com/3Py8FwarIl — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) January 31, 2022

Pour fêter les 25 ans du jeu, Yoshinori Kitase et Tetsuya Nomura se sont exprimés à travers un message pour remercier tous les fans de leur soutien durant toutes ces années, tout en faisant le point sur ce qui était en préparation. On retiendra alors la déclaration de Testuya Nomura, qui tease d’autres projets à venir, en plus du remake :

« Et il y aura encore plus de nouveaux projets Final Fantasy VII à venir qui ont démarré après le remake. L’équipe considère ce 25e anniversaire comme un point de repère dans notre voyage avec Final Fantasy VII, et continuera d’avancer vers des projets encore plus grandes, alors continuez à nous soutenir à l’avenir ! »

Vous l’aurez compris, Final Fantasy VII continuera à faire parler de lui, le temps que Square Enix épuise sa poule aux oeufs d’or.