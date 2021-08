Final Fantasy Pixel Remaster : Final Fantasy IV sortira le 8 septembre

Square Enix a décidé d’offrir une seconde jeunesse aux six premiers Final Fantasy avec les Final Fantasy Pixel Remaster, qui donnent accès à une nouvelle interface pour les jeux, des musiques réorchestrés et des sprites retravaillés. Après les trois premiers épisodes, l’éditeur s’apprête à sortir Final Fantasy IV dans sa version remasterisée.

Le quatrième opus est de retour

Cecil et sa troupe seront donc de retour dans une version Pixel Remaster du jeu, qui sera disponible sur Steam et plateformes mobiles dès le 8 septembre prochain. Il est possible d’obtenir une réduction de 20% sur le prix du jeu en le précommandant.

Par ailleurs, on apprend que la version PC aura droit à des bonus de précommande. Cela permettra de mettre la main sur trois morceaux rréorchestrés en plus, à savoir « The Red Wings » (Timelapse Remix), « Main Theme of Final Fantasy IV » (Timelapse Remix) et « Battle 2 » (Timelapse Remix). La précommande donne aussi accès à deux fonds d’écran limités.

Il est possible de découvrir un aperçu de la refonte du jeu via la page Steam qui vient d’ouvrir.