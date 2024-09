Final Fantasy XVI sort aujourd’hui sur PC, et son producteur vous demande d’éviter les mods « offensants ou inappropriés »

Un peu plus d’un an après son arrivée sur PS5 en exclusivité, Final Fantasy XVI s’apprête à s’ouvrir à un nouveau public avec sa version PC. Un portage très attendu qui pourra peut-être permettre de débrider les performances du jeu, même s’il s’en sortait déjà bien sur console. Ce qu’il risque surtout de débrider, c’est l’imagination des moddeurs, qui vont enfin pouvoir proposer des mods plus inventifs les uns que les autres. Naoki Yoshida sait que son jeu va être assez populaire chez cette communauté dans les prochains jours, mais souhaite mettre en garde (un peu naïvement) contre certains mods.